Yazılı ve Görsel Medya Üç Maymunu Oynuyor

FETÖ'cü Şırnak Üniversitesi Rektörü'nün Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı için suikast emri verdiği belgeleriyle ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu göreve çağrıldı.



Bir üniversite rektörünün FETÖ'cü olduğu kanıtlanıyor. O rektör, FETÖ'cü olduğunu ortaya çıkaran kişiye suikast tertipletiyor, televizyonlar ve gazeteler ise sessiz kalıyor. Adeta bir el devreye girerek sermaye medyasını susturuyor.



Ancak Türkiye'nin namuslu gazeteciler de var. Gazeteci Fuat Uğur sosyal medya hesabında, "Bu adam hala yerinde mi? Bu körleşme halinin sebebi ne? Kim koruyor bunları? Açıklama yapmak çok mu zor?" diyerek gösterdi olaya tepkisini gösterdi.



Yazar Salih Tuna, "Gazze’deki soykırım nedeniyle 2 ay boyunca başka hiçbir haber paylaşmak istemedim ama bu fecaat nedir ya hu?! Sorunu çözeceğine inandıkları “Yüceler” nedir, ne kadar “yücelere” sızmışlardır?" ifadelerini kullandı.



Gazeteci Fazıl Duygun, "Bu tip hâlâ görevdeyse, YÖK'tekilerin de incelenmesi lâzım!" ifadelerini kullanırken, Gazeteci-Yazar Recep Yeter, "Bu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı mı?" sorusunu yöneltti.



Olaya sessiz kalamayan Yazar Mustafa Albayrak da "Bu kepazelik doğru mu ya? Ne demek bir siyasi partinin genel sekreterinin işini bitirmek ? Bu iddianın doğruluğu araştırılmalıdır?" dedi.



Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer de "FETÖ bu gücü kimden alıyor.." sorusunu yöneltti. Araştırmacı-Tarihçi ve Yazar Koray Kamacı da "Bunun hiç mi bir yaptırımı yok. Bu konuda hala susanlar neyi bekliyor? Bu kadar da olmaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Sosyal medyadaki haber hesapları "Kanal Siyaset", "Orhun Haber", "Post Haber TV" cesurca konuyu gündeme getirirken, bağımsız olduklarını iddia eden internet siteleri ise üç maymunu oynuyor.