Özgür Bursalı: “Bu savaşta tarafsızlık yok, Türkiye cephe seçmeli”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirerek, “Kürecik Üssü doğrudan doğruya İsrail’in Batı Asya’yı gözetleme merkezidir” dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bursalı, Türkiye’nin bu savaşta tarafsız olmadığını vurgulayarak, gelişmeleri bir “cepheleşme” üzerinden yorumladı.

“Bu savaşta hangi cephede yer aldığınız her şeyi belirliyor”

Bursalı, İran’a yönelik saldırıların yalnızca bu ülkeye değil, Türkiye’ye de yönelik olduğunu savundu. "Bu savaşı yalnızca ekranlardan izleyebilecek bir konumda değiliz. Coğrafi, siyasi ve tarihi olarak bu çatışmanın tam ortasındayız" diyen Bursalı, medyada İran’a dönük eleştirilerin büyük bölümünün İsrail merkezli psikolojik harekâtın parçası olduğunu söyledi.

“İkinci İsrail hedefi: 4 parçalı Kürdistan planı”

İsrail’in bölgedeki stratejik hedefinin “İkinci İsrail” olarak adlandırdığı, Kürdistan adı altında Suriye, İran, Irak ve Türkiye’nin parçalanması olduğunu belirten Bursalı, bu plana karşı en net duruşun Batı Asya cephesinden verileceğini ifade etti.

“Sevinç çığlıkları atanlar Mossad’ın aparatıdır”

Bursalı, İran’a yönelik saldırılardan memnuniyet duyan medya figürlerini ve bazı siyasi aktörleri sert sözlerle eleştirdi:

“Komşumuz İran bombalanırken sevinç çığlıkları atanlar ya Mossad’ın aparatıdır ya da kalbi İsrail ile atanlardır.”

“Türkiye Batı Asya cephesinde yer almalı”

Vatan Partisi'nin duruşunun net olduğunu belirten Bursalı, Türkiye’nin Gazze’de olduğu gibi bu savaşta da İsrail karşıtı cephede yer alması gerektiğini söyledi.

“Türkiye bu savaşta bir taraftır. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi burada da saf bellidir. Biz Filistin’in, İran’ın ve Batı Asya’nın yanındayız.”

Bursalı, ayrıca Rusya’nın Karadeniz’de, Suriye ve Kıbrıs çevresindeki Amerikan üsleriyle Türkiye’nin etrafının çevrildiğini belirterek, emperyalist tehditlere karşı bölgesel dayanışmanın şart olduğunu vurguladı.

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