Özgür Bursalı Fotoğraflarla Açıklıyor! Şırnak Üniversitesi Rektörünün Yalanları

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın yalanlarını açıkladı. Bursalı açıklamasında, rektörün yaptığı paylaşımın Şırnak Valiliği tarafından yalanlandığını aktardı. Bursalı, "Dün basın açıklamamız biter bitmez, Abdurrahim Alkış bir Twit paylaştı. Telaş insana hata yaptırıyor, yalan insana yeni yalanlar söyletiyor. Rektörü bizzat Şırnak Valiliğinin paylaşımı yalanlıyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

FETÖ Bağlantılı Rektör Abdurrahim Alkış’ın Yalanları

13 Kasım 2023 tarihli basın açıklamamızın ardından, FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış’ın ABD’deki Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a Şırnak’taki devlet durumları içinde yürüttüğü faaliyetler üzerine yazdığı raporu dün kamuoyu ile paylaşmıştık.

Rektör, Sayın Valimiz başta olmak üzere, Şırnak’taki bütün mülki amirleri ve komutanlarımızın isimlerini vererek, onları “düşmana karşı kendi safına” çektiğini raporluyor.

Yeni Valinin, Emniyet Müdürünün, Jandarma Komutanının ve Tümen Komutanının isimlerini vererek, “bana olan desteklerini ve yardımlarını esirgemeyeceklerini hem benim kendilerine yaptığım ziyaretlerde hem de emrettiğiniz gibi onlara yaptığım davet üzerine bizzat makamıma gelerek toplu olarak ifade ettiler.” diyor. Dahası bu görüşmelerden sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’e ve Yezid sevicilere, yani Sayın Cumhurbaşkanına karşı önemli bir hareket alanı kazandığını ifade ediyor.

Biz bu Rektörün, firari İmam Şerif Ali Tekalan’a yazdığı bu ifadelerde yalan söylediğini, devletimizin hiçbir yöneticisinin FETÖ’ye böyle bir alan açmayacağını ifade ederek, gerçekleri açıklamak üzere Valimiz başta olmak üzere yöneticilerimize seslendik. Kamuoyu kendilerinden bu konuda bir açıklama beklemektedir.

Telaşlı FETÖ Rektörünün Yalan Paylaşımları

Dünkü açıklamamızın hemen ardından, Ulusal Kanal başında ekibiyle birlikte bizi izleyen FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış, bir paylaşım yaptı:

Büyük bir telaşa kapıldığı anlaşılan Rektör, bizi yalanlamak üzere, İl protokolünün değiştiğini, yeni isimlerin atandığını, bu isimlerin de henüz kendisini ziyaret etmediğini ifade etti.

Yalancının mumu yatsıyı bırakın, birkaç dakika bile yanmadı. Rektörün, gerçekleşmediğini ifade ettiği görüşmeyi, bizzat Şırnak Valiliğinin resmi hesabından yaptığı paylaşımla, kamuoyuna ilan ediyoruz:

14 Eylül 2021 tarihinde, yani Rektörün Şerif Ali Tekalan’a yazdığı rapordan yalnızca iki hafta önce, Rektörlük binasında söz konusu ziyaretin yapıldığını görüyoruz.

Bu fotoğraftan sonra eli ayağına dolaşan ve yalanı ortaya çıkan FETÖ Rektörü, ikinci bir paylaşım yapıyor:

Propaganda Bürosu Başkanımız Sayın Çağdaş Cengiz’in tivitine verdiği yanıtta, biraz evvel reddettiği ziyaretin, aslında bir ziyaret olmadığını açıklamaya çalışıyor. Üniversitede bir etkinlikten sonra gerçekleştirildiğini söylüyor. Ancak o gün üniversitede bir etkinlik de olmadığı ortaya çıkıyor.

Bu rezilliğin de üzerine Abdurrahim Alkış apar topar attığı bütün tivitlerini silmeye başlıyor.

Yalancı FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış, kontrolü kaybetmiştir. Gerçekler ortaya çıktıkça yalanlar üzerine kurulu operasyonlarınız, tertipleriniz, itirazlarınız ayaklarınıza dolaşmaya başladı.

Rektörle Beraber Felakete Sürüklenmeyin

Bu işin altından kalkamayacaksınız. Rektörle birlikte hareket eden Akademisyenlere sesleniyoruz. Derhal o terör örgütünü, FETÖ’yü terk edin.

FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, yakın ekibine, sizlere, “benim selametim sizin selametiniz benim felaketim hepinizin felaketi olur. Safları sıklaştırın ve STK’lar dahil herkesin bana destek vermesini sağlayın” dediğini biliyoruz.

O Rektörle birlikte yanmak zorunda değilsiniz. O Rektörle birlikte felakete sürüklenmek dışında bir seçeneğiniz vardır. Orayı terk edin ve elinizdeki bütün bilgileri bize getirin. Bunun dışında sizin için bir kurtuluş şansı bulunmuyor.

Bu kurtuluş yolunun dışında ikinci bir yol da vardır. Israr ederseniz, Ergenekon Balyoz hakimleri gibi, NATO generalleri gibi, FETÖ’cü emniyet şefleri gibi, abilerinizin, örgüt arkadaşlarınızın gittiği yerde kendinizi bulursunuz. Bu işin sonu zindandır.

Whatsapp Grubunda Alınan Senato Kararı

Rektör Abdurrahim Alkış, önceki gün Vatan Partisi Genel Sekreteri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir açıklama yayınlamıştır. Bundan büyük memnuniyet duyduk. Biz de yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız ve elimizdeki bilgileri sunacağız. FETÖ, yargımızın elinden kurtulamayacaktır.

Rektör bu açıklamayı Senato’nun whatsapp grubunda aldırmıştır. Orada bazı düzeltmeleri yaptırarak, açıklamaya son hali verilmiştir. Ağırlığı FETÖ’nün beyin takımından olan Senato, whatsapptan bu karara olur vermiştir. Bu da Üniversite’nin ciddiyetsizliğini gösteren olaydır. Senato içindeki az sayıda FETÖ bağlantısı olmayan Akademisyenlere de aynı uyarıyı yapıyoruz. FETÖ’nün altına imzanızı koymayın.

Çaresizliğin Duyurusu FETÖ'cülüğün Mesajı

Bu açıklamayı inceleyiniz. FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış, uzun uzun savunma yaparken, tek bir satır dahi “FETÖ” kelimesini kullanmamıştır. Bu bilinçli bir tercihtir. FETÖ’ye karşı tek bir cümle edemediğini, bu metinde görüyoruz.

Yine Alkış, FETÖ diyemediği gibi, Şerif Ali Tekalan’dan bahsederken, sıradan bir vatandaş gibi, hiçbir niteleme yapmadan ismini zikretmiştir. Raporlar yazdığı abisi Şerif Ali Tekalan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kırmızı bültenle aradığı, ABD’de yaşayan, FETÖ’nün Başyüceler heyetinin üyesi ve Akademi İmamıdır. Alkış, kamuoyuna açıkladığı raporda dahi ona toz kondurmayarak kimliğini bir kez daha ortaya sermiştir.

Bize üç soru yöneltmiştir. Beş gün bekleyip bu zayıf savunmasının ardından yazdığı üç soru, FETÖ Rektörünün çaresizliğini ve tükenmişliğini göstermektedir.

Kendisine FETÖ mensubiyeti üzerinden ABD işbirlikçiliği eleştirisi bağlamında yaptığımız eleştirileri konu etmektedir. Biz hukuken bu Rektörün ABD vatandaşı olduğunu söylemiyoruz. Yaptıklarının ABD işbirlikçiliği olduğunu ifade ediyoruz. Bunu izleyen herkes bu biçimde anlamaktadır. Rektörün buna sığınması bir başka çaresizliktir.

Üçüncü sorusunda ise, bizim yanıtımıza gerek kalmadan, soruyu kendisi yanıtlıyor. Ankara’ya apar topar gitme konusu yalandır diyerek, YÖK’te yapılacak bir toplantıya gittiğini devamında kurduğu cümlede itiraf ediyor.

Ordudan Polisten Yargıdan Temizledik Üniversitelerden de Temizleyeceğiz

Türkiye NATO Gladyosu olan FETÖ ile, bu terör örgütüyle silah silaha çarpışmıştır. 15-16 Temmuz gecesinde, darbe girişimini bastırmış, NATO generallerini hapislere tıkmış ve bir kısmını da öldürmüştür.

2021 yılı sonundaki verilere göre, TSK’dan 24.256, Emniyet Teşkilatı’ndan 30.615 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir.

Yine Yargıdan 3392 Hakim ve savcı, 6084 yargı personeli ihraç edilmiştir.

Buradan ilan ediyoruz: FETÖ Gladyosunu Ordudan, Polisten, Yargıdan temizledik, Üniversitelerden de temizleyeceğiz.

Bilim yuvalarımız, Türkiyemizin geleceğini yetiştiren Üniversitelerimiz FETÖ artıklarına bırakılamaz. Üniversitede yuvalanan, kendisini koruyan FETÖ örgütlenmelerinin sonu tıpkı Ordu, Polis ve Yargı kurumlarında olduğu gibi hapis olacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Özgür Bursalı

Vatan Partisi Genel Sekreteri