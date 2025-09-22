Özgür Çelik ve 25 sanığın yargılanması başladı

31 Ocak 2025’te İstanbul Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin açılan davada, CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de takip etmesi bekleniyor.

Olay, Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada meydana geldi. Adliye önünde polise mukavemet ettiği iddia edilen aralarında görevden alınan Özgür Çelik’in de bulunduğu toplam 26 kişi, ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında, “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Çelik, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek duruşmaya saat 09.30 sıralarında geldi.

Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Özgür Çelik’in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de takip etmesi bekleniyor.

