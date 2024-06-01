Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim terör olayları davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek!
Editör: Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim terör olayları davasında 42 yıl hüküm giyen Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi.

6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl ve Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a verilen cezaların siyasi olduğunu savunan Özgür Özel, kararların açıklanmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Özel’in, Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaretin tarihine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen günlerde Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı, ziyaret etmişti. Kararların siyasi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın tutukluluğunu "hukuk faciası" olarak nitelemişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # selahattin demirtaş
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