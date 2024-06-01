Teröristler etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten kritik operasyon
Zeytin Dalı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 6 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyona daha imza atıldı.
Kritik operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, bu kapsamda Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Mehmetçik'in 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2024
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fPgMXiZzOy
Kaynak: Anadolu Ajansı