Teröristler etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten kritik operasyon

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Kritik operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, bu kapsamda Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Mehmetçik'in 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.