Özgür Özel’den İngiltere’ye sitem: "Terk edilmiş hissediyoruz"

Amerikan CNN kanalının ardından bu kez İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara İngiltere’nin sessiz kalmasını eleştirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sitem eden Özel, “Terk edilmiş hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına Avrupa'nın birçok ülkesinin tepki gösterdiğini, ancak İngiltere İşçi Partisi lideri Starmer’ın sessizliğini koruduğunu vurguladı. “İstanbul’un belediye başkanı hapse atılıyor, İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk? Bu nasıl demokrasi mücadelesi?” diye sordu.

CHP lideri, CNN’e verdiği röportajda da Türkiye’nin Batı ile entegrasyonunu ve NATO ile güçlü ittifakını desteklediklerini söylemişti. Özel, "ABD ile sağlıklı diyalog, Türkiye’yi yeniden demokrasi yoluna sokabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz ülkemiz için çalışıyoruz, NATO ile güçlü bir ittifakı ve Batı ile entegrasyonu destekliyoruz. Ancak son gelişmeler Türkiye’yi hukukun dışına itiyor ve bu sürece zarar veriyor. Türkiye, Batı kurumlarından giderek uzaklaştırılıyor."