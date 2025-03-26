Özgür Özel’den İngiltere’ye sitem: "Terk edilmiş hissediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uluslararası basına verdiği demeçlerde Türkiye'deki siyasi gelişmeleri Batı'ya taşıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Özgür Özel’den İngiltere’ye sitem: "Terk edilmiş hissediyoruz"
Yayınlanma:

Amerikan CNN kanalının ardından bu kez İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara İngiltere’nin sessiz kalmasını eleştirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sitem eden Özel, “Terk edilmiş hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına Avrupa'nın birçok ülkesinin tepki gösterdiğini, ancak İngiltere İşçi Partisi lideri Starmer’ın sessizliğini koruduğunu vurguladı. “İstanbul’un belediye başkanı hapse atılıyor, İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk? Bu nasıl demokrasi mücadelesi?” diye sordu.

CHP lideri, CNN’e verdiği röportajda da Türkiye’nin Batı ile entegrasyonunu ve NATO ile güçlü ittifakını desteklediklerini söylemişti. Özel, "ABD ile sağlıklı diyalog, Türkiye’yi yeniden demokrasi yoluna sokabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz ülkemiz için çalışıyoruz, NATO ile güçlü bir ittifakı ve Batı ile entegrasyonu destekliyoruz. Ancak son gelişmeler Türkiye’yi hukukun dışına itiyor ve bu sürece zarar veriyor. Türkiye, Batı kurumlarından giderek uzaklaştırılıyor."

Elektrik kesintisi saatler sürecek: 27 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesiElektrik kesintisi saatler sürecek: 27 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Özgür Özel abd ingiltere
Günün Manşetleri
İBB Başkanvekili belli oldu!
"Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız!"
KALABALIKLARA SESLENİYORUM, NEYİN FİGÜRANI OLUYORSUNUZ?
Erdoğan'dan 'ABD ziyareti' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Elektriğe zam gelecek mi?
Bayramda plan yapanlar dikkat!
Aile hekimleri için yeni düzenleme!
Beyoğlu Başkanı Güney ifadeye çağrıldı!
26 Mart 2025 güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
26 Mart 2025 güncel altın fiyatları 26 Mart 2025 güncel altın fiyatları
Tarım Kredi Market'te dev indirim! Tarım Kredi Market'te dev indirim!
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 27 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi Elektrik kesintisi saatler sürecek: 27 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi listesi
Altına yatırım yaparken bilmeniz gereken 5 önemli nokta Altına yatırım yaparken bilmeniz gereken 5 önemli nokta
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar