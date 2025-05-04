Özgür Özel'e saldıran kişi kim? Selçuk Tengioğlu kimdir, aslen nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’ndeydi. Saat 11.00 sıralarında, program bitiminde aracına yöneldiği sırada, fiziki saldırıya uğradı.

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ileri sürüldü. Alparslan Türkeş’in eski koruması Davut Tengioğlu ile akrabalığı olduğu iddia edilen Selçuk Tengioğlu’na, daha önce İzmir’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından parti rozeti takıldığı da belirtildi.

Gözaltına alınan Tengioğlu’nun 1959 doğumlu ve Gaziantepli olduğu bildirildi. Ayrıca bazı kaynaklar, Tengioğlu’nun geçmişte cinayet suçundan sabıkalı olduğunu ve 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğüne dair iddiaların bulunduğunu ileri sürdü.