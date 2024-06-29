Özgür Özel'in "Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" açıklamasına CKD Genel Başkanı Oygür tepki gösterdi

CHP iktidarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kapatılacak ve yerine LGBT ideolojisi olan "Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" kurulacak. Bu çarpıcı açıklamayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. CHP'nin aileyi ortadan kaldırma planlarına Cumhuriyet Kadınları Derneği tepki gösterdi.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, bu açıklama ile CHP’nin resmen LGBT bakanlığı kurma hevesini ilan ettiğini söyledi.

Aile Bakanlığı’na son vereceğini yerine ise LGBT Bakanlığı kuracağını duyurdu. CHP Genel Başkanı’nın bu sözlerine tepki gecikmedi.

Bireyi yozlaştıran, aile kurumunu hedef alan, Batı’nın dayatması LGBT’yi sık sık gündeme getiren CHP, ileri adım daha atacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın youtube hesabından yaptığı programa konuk oldu. Özel, “Aile” Bakanlığı’nı kaldırıp yerine “Kadın ve Cinsiyet Eşitlik Bakanlığı” kuracaklarını ilan etti.

Özel’in bu açıklamasına Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür tepki gösterdi. Oygür, “Bu açıklama LGBT’nin ilanıdır” dedi.

O ilde yaşayanlar dikkat! Birçok ev tehlike altında...O ilde yaşayanlar dikkat! Birçok ev tehlike altında...Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# CKD # tülin oygür # Özgür Özel
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş "Temmuz ayına dikkat!" dedi
Altın yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş "Temmuz ayına dikkat!" dedi
Resmi Gazete yayımlandı
Resmi Gazete yayımlandı
Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı!
Destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı!
İran'daki seçimler 2. tura kaldı!
İran'daki seçimler 2. tura kaldı!
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Öne Çıkanlar Biden-Trump tartışması sonrası ABD basınından Biden'e 'çekil' çağrısı | ULUSAL HABER Biden-Trump tartışması sonrası ABD basınından Biden'e 'çekil' çağrısı | ULUSAL HABER İsviçre-İtalya maçı canlı izle! İsviçre-İtalya maçı canlı izle!