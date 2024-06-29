Özgür Özel'in "Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" açıklamasına CKD Genel Başkanı Oygür tepki gösterdi

Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, bu açıklama ile CHP’nin resmen LGBT bakanlığı kurma hevesini ilan ettiğini söyledi.

Aile Bakanlığı’na son vereceğini yerine ise LGBT Bakanlığı kuracağını duyurdu. CHP Genel Başkanı’nın bu sözlerine tepki gecikmedi.



Bireyi yozlaştıran, aile kurumunu hedef alan, Batı’nın dayatması LGBT’yi sık sık gündeme getiren CHP, ileri adım daha atacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın youtube hesabından yaptığı programa konuk oldu. Özel, “Aile” Bakanlığı’nı kaldırıp yerine “Kadın ve Cinsiyet Eşitlik Bakanlığı” kuracaklarını ilan etti.

Özel’in bu açıklamasına Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür tepki gösterdi. Oygür, “Bu açıklama LGBT’nin ilanıdır” dedi.



