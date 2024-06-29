O ilde yaşayanlar dikkat! Birçok ev tehlike altında...
Samsun'da yaşayanlar için önemli bir haber geldi. Samsunlular dikkat, birçok ev bu nedenle maalesef tehlike altında.
Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay, bu konuda açıklama yaptı. Samsun'da yaşayanlar için bu haber önemli, birçok ev tehlikede. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay, konu hakkında bilgilendirme yaptı.
Samsun’da yapılan risk tespit çalışmalarında 2 bin 121 adet riskli bina belirlendi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalarca riskli yapı tespiti yapılarak Samsun’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne sunuluyor. Samsun’da tespit edilen riskli yapılarla ilgili bilgi veren Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay şu açıklamalarda bulundu:
"Samsun genelinde toplam 2 bin 121 adet binaya riskli yapı tespiti yapılmıştır. Bu binalarda 4 bin 579 adet konut ve bin 224 adet işyeri olmak üzere toplamda 5 bin 803 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ayrıca 6306 sayılı Kanun kapsamında yapı maliklerine 18 ay kira yardımı, kiracılara ise defaten (iki aylık kira yardım bedeli tutarında) taşınma yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapı maliklerine ve kiracılara toplamda 38 milyon 864 bin 635 TL ödeme gerçekleştirilmiştir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı