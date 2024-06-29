O ilde yaşayanlar dikkat! Birçok ev tehlike altında...

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay, bu konuda açıklama yaptı. Samsun'da yaşayanlar için bu haber önemli, birçok ev tehlikede. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay, konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Samsun’da yapılan risk tespit çalışmalarında 2 bin 121 adet riskli bina belirlendi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalarca riskli yapı tespiti yapılarak Samsun’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne sunuluyor. Samsun’da tespit edilen riskli yapılarla ilgili bilgi veren Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Tevfik Akçay şu açıklamalarda bulundu: