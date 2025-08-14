Özlem Çerçioğlu kimdir, hangi partinin belediye başkanı? İşte tüm geçmişi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) geçeceği açıklandı. Aynı zamanda Aydın’ın üç ilçe belediye başkanının da AK Parti’ye katılacağı ifade edildi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladıktan sonra, 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından bir süre yurt dışında yaşadı ve New York’ta özel bir firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı.

Yurtdışında yaşadığı süre boyunca Türk derneklerinde aktif roller üstlendi. Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın hakları gibi sosyal sorumluluk projelerinde çalışmalar yürüttü. Evli ve iki çocuk annesi olan Çerçioğlu, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi hayatına 2002 yılında CHP'de başlayan Özlem Çerçioğlu, 22. ve 23. dönemlerde Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev aldı. Ayrıca CHP Parti Meclisi üyeliğinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı. 2014’te Aydın’ın büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Aydın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de görevine devam eden Çerçioğlu, dört dönem üst üste belediye başkanlığı yapan nadir isimlerden biri oldu. Kamuoyunda “Topuklu Efe” lakabıyla anılmaktadır.