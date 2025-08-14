Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler iki fabrikaya daha sıçradı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi’nde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi’nde, saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

YANGIN 2 FABRİKAYA DAHA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki iki işletmeye daha sıçradı. Bu işletmelerden birinin palet fabrikası olduğu belirtildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla olay yerindeki risk daha da arttı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki diğer işletmelere sıçramasını önlemek için çalışma başlattı.

