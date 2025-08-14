Martı Tag yasaklandı mı? UKOME’den lisans ret kararı gündeme bomba gibi düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından işletilen Martı Tag uygulaması ile Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.'nin lisans başvuruları görüşüldü. Toplantıya İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin başkanlık etti ve toplantı Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

ZUPPİN’İN MEVCUT LİSANSI İPTAL EDİLDİ

UKOME toplantısında, Zuppin XL uygulaması ile ilgili olarak, firmanın turizm yolcu taşımacılığı lisansı kapsamında mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yaptığı gerekçesiyle mevcut Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliğiyle iptal edildi.

Martı Tag için yapılan Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu da benzer şekilde reddedildi. Kararda, “Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.” ifadesi yer aldı.

FİRMALAR YENİDEN BAŞVURU YAPABİLİR

İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan, alınan kararlarla ilgili olarak şartların sağlanması halinde firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini belirtti. Kılıçaslan’ın açıklamasına göre, mevzuata uygunluk sağlandığı takdirde süreç yeniden değerlendirilebilecek.

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi de yer aldı. Bu teklif de toplantıda oybirliği ile kabul edildi.