Park halindeyken silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de park halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından zanlılardan biri yakalanırken, diğer iki şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Park halindeyken silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak’ta meydana gelen silahlı saldırı korku dolu anlara sahne oldu. Samet Aydın, 4 Mart’ta otomobilini park etmek için sokağa girdiği sırada, arkadan yaklaşan bir başka araçtan açılan ateşle saldırıya uğradı. Araç içerisindeki şüpheliler, Aydın’a birkaç el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Aydın’ın park halindeki otomobilinin dörtlülerini yakarak durduğunda, arkadan gelen araçtan yapılan saldırı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Aydın’ın aracını park ettiği sırada şüphelilerin silahlı saldırıya geçerek hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Saldırının hemen ardından çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Samet Aydın’ın ağır yaralandığını tespit etti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Aydın hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerden S.Y'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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