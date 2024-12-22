Pençe-Kilit operasyonu hız kesmiyor: Silah ve mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde büyük bir silah ve mühimmat deposu bulduklarını duyurdu. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, terör örgütlerinin hazırlıklarını gözler önüne serdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pençe-Kilit operasyonu hız kesmiyor: Silah ve mühimmat ele geçirildi!
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu’na hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Türk askeri, bölgedeki bir mağarada büyük bir silah ve yaşam malzemesi stash’ı tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı, mağarada yapılan inceleme sonucunda, içinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu geniş bir envanterin ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında, terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik önemli teçhizatlar yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada, termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma, 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon, gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Pençe Kilit Operasyonu
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