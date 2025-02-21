Pençe-Kilit Operasyonu'nda çatışma: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’nin resmi açıklamasında, 20 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun şehit olduğu bildirildi. Bakanlık, yayımladığı taziye mesajında, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verdi.