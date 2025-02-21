27 büyükşehirde düzensiz göç denetimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Ülke genelinde büyük çaplı düzensiz göç denetimi yapıldı, 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
27 büyükşehirde düzensiz göç denetimi
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Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 27 büyükşehirde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve 144 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

Denetimlerde 96 Mobil Göç Noktası aracı kullanıldı. Bu araçlarda, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayarlar, parmak izi cihazları, göç uzmanları ve tercümanlar yer aldı. Böylece yasal yollarla ülkede bulunan kişiler rahatsız edilmeden, düzensiz göçmenlerin tespiti sağlandı.

27 BÜYÜKŞEHİRDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetimler, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum olmak üzere toplam 27 büyükşehirde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlara, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLİYOR

Denetimlerde tespit edilen 144 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimleri başarıyla koordine eden Göç İdaresi Başkanlığı’nı, polisleri, jandarmayı ve sahil güvenlik ekiplerini tebrik etti.

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