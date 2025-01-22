Pençe-Kilit’ten net darbe: 4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.”

Operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını tamamen temizleme hedefiyle sürdüğü vurgulandı.