Pençe-Kilit’ten net darbe: 4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.”
Operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını tamamen temizleme hedefiyle sürdüğü vurgulandı.