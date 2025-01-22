Pençe-Kilit’ten net darbe: 4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pençe-Kilit’ten net darbe: 4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.”

Operasyonların, bölgedeki terör unsurlarını tamamen temizleme hedefiyle sürdüğü vurgulandı.

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