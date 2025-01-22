SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bolu'ya gideceği açıklandı. Erdoğan'ın, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacağı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yangın dolayısıyla Bolu'ya gideceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacağını bildirdi.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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