Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, başıboş köpek sorunu hakkında konuştu: "İnsanı koruyacağız, hayvana da merhamet edeceğiz"https://t.co/LJkKvEFCrO pic.twitter.com/IPDOBi4wmD — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 25, 2024

Başıboş köpek sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "İnsan merkezli olmayan, insana öncelik tanımayan çözümleri insanlık hiçbir zaman kabul etmemiştir, etmeyecektir.

İnsan merkezi dendiği zaman insanın bencil olduğu insancıllığı ifade etmiyoruz. Aynı zamanda hayvan sevgisi de insani bir tavır. Pir Sultan Abadal'ın çok güzel bir dörtlüğü vardır:

"Öküz'ün damını alçacık yapın

Altına birazcık saman da sepin

Koşumdan koşuma gözünden öpün

Rençberler hoşça tutun öküzü"

"İNSAN MERKEZLİ ÇÖZÜMLERDEN KAÇAMAYIZ"

Üreticilerin, üretimde kullandıkları hayvanlarla olan ilişkilerinde çok sıcak ve insani ilişkiler görüyoruz. Dolayısıyla, şöyle tespit edebiliriz, insan merkezli çözümlerden kaçamayız. İki, insanlarla hayvanlar hiçbir zaman eşit değildir ve kimse onları eşit yapamaz. İnsanlarla otları da kimse eşit yapamaz. Çünkü insan, doğada hayvanlarla ve otlarla ilişkilerinde hakim, üstün durumdadır. Üçüncü olarak da insanlığın değerlerinin geliştiği medeniyetlerde tabii hayvanlara karşı sevgi ve merhamet gösterilecektir."

"SOKAK HAYVANLARINI DA DÜŞÜNECEĞİZ ONLARIN ISIRDIĞI İNSANLARI DA"

Nasıl bir yol izlenmeli sorusuna Perinçek: "Burada insan merkezli düşüneceğiz. Sokak hayvanlarını da düşüneceğiz ama bir de sokak hayvanlarının ısırdığı insanları, sokakta parçalığı bebekleri de düşünmek zorundayız. Dolayısıyla hem insanı koruyacağız hem de hayvanlara karşı merhametli çözümler üreteceğiz. Hayvan sevgisinin de insancıl bir duygu olduğunu da görmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK'TEN ÇANAKKALE ANEKDOTU



Perinçek meseleye dair Çanakkale Savaşı’ndan bir anekdot paylaştı:

"Liman von Sanders Çanakkale Savaşı sırasında köpekleri itlaf ediyor geceleri. Sebebi Türk askerleri İngiliz Fransız mevzilerine baskın yaptığı zaman köpekler karanlıkta havlıyorlar ve baskını duyuruyorlar. Bunun üzerine Alman komutan Liman von Sanders köpekleri itlaf ediyor yani düşmana haber vermesinler diye. Buna bizim köylülerimiz yani bizim askerlerimiz tabii köyden gelen çoban köpeği bilen insanlar müthiş isyan ediyorlar."