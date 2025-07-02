Perinçek hükümetin, Atatürk’e yönelik hakaretlere sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.

Hz. Muhammet'e saygısızlık içeren karikatürün yayımlanmasının ardından kışkırtma yaşandı. Sokağa itilen yobaz kesimlerin Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef alan tehditleri, Türkiye’de Gladyo'nun varlığını bir kez daha göz önüne getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hz. Muhammed ve Atatürk'ün, ABD ve İsrail'in her zaman hedefinde olduğunu, şiddeti kışkırtanın da aynı merkezler olduğunu belirtti. Perinçek, karikatüre üst perdeden tepki gösteren hükümetin, Atatürk’e yönelik hakaretlere sessiz kalmasını da sert sözlerle eleştirdi.



Doğu Perinçek:



''PKK’nın silah bırakma ve devlet bütünleşme sürecinin yükselmesiyle karşı güçler de harekete geçti. Türkiye’nin fay hatları üzerinde yeni senaryolar işlenmeye başlandı.



Hz. Muhammed’in tasvir edildiği karikatür üzerine bir takım gruplar, sokağa döküldü. Madımak katliamının yıldönümünde, Gladyo'nun aparatları yeniden sahneye sürüldü.



Bütünleşmeye doğru giderken, terörden kurtulmaya doğru giderken, üretim devrimine doğru giderken ABD ve İsrail’in aktörleri de sahneye fırlatılıyor.''



İBDA-C’nin kolu olan Büyük Doğu Akıncıları’nın da yer aldığı gruplar, Atatürk’e hakaretler içeren sloganlar attı, tehdit diliyle açıklamalar yaptı.



Ulusal Kanal'a konuşan Doğu Perinçek hükümeti sert sözlerle eleştirdi:



''Hz. Muhammed'e hepimiz sahip çıkıyoruz. O büyük değerimizdir, peygamberimizdir. Bir devrim önderidir, uygarlık önderidir. Sen Hz. Muhammed’e saygı göster ama aynı zamanda kalk Atatürk’e söv. O zaman senin Hz. Muhammed’e saygı göstermenin de bir anlamı kalmadı. Sen İngiliz uzantısı olarak mı, Fransız uzantısı olarak mı, İstiklal Savaşı’na karşı çıkarak mı İslamcısın? Bunun İslamcılıkla izah edilir bir durumu yok.''



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazreti Muhammed ve Atatürk'ün ABD ve İsrail'in her zaman hedefi olduğunu, şiddeti kışkırtanın da aynı merkezler olduğunu belirtti.



''Hani bunlar nerede? İran İsrail savaşı olduğu zaman biz bunları görmedik, Atatürk’e sövenleri. Orada hiç İsrail’in karşısında değiller. NATO Genel Sekreteri, kuran yakıldığı zaman bu bir özgürlüktür dedi. Beyoğlu’na gelip de Atatürk’e sövenler sayanlar niye NATO’nun önüne gitmedi. Çünkü orada arkalarında Gladyo yok, ABD yok, İsrail yok. Gladyo ellerine bidonları verdiği zaman gidip Madımak’a döküyorlar.''



Doğu Perinçek, karikatür kışkırtmasına üst perdeden tepki gösteren hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretlere ise sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi.

ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİK ETTİĞİ O MİLLİ DEVRİM OLMASA SİZ HANGİ SANDALYEDE OTURACAKTINIZ?

''Mustafa Kemal’a yapılan hakaret yanıtsız mı kalacak!? İstiklal Savaşı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olur muydu? Cumhuriyet devrimi olmasa, Atatürk’ün önderlik ettiği o milli devrim olmasa siz hangi sandalyede oturacaktınız? Atatürk düşmanlığını bu ülkeden temizlemezsen başına her zaman bu tür belalar gelir. Türkiye’de hiç kimse Atatürk ile savaşarak iktidarda kalamaz.''