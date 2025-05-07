Perinçek, PKK'nın silah bırakma sürecine dair önemli bir çözüm önerdi

Perinçek, PKK’nın silah bırakma ve örgütün feshi sürecinde atılması gereken hukuki adımlara dikkat çekti. Kamuoyunda tartışılan infaz yasasının bu süreçte bir çözüm getirmediğini dile getiren Perinçek, infazın yalnızca cezaların yerine getirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Perinçek, “İnfaz yasasıyla çözemezsiniz. Çünkü infaz, bir hükmün infazıdır. Yargılayacaksınız, hükümler vereceksiniz, bu hükümler kesinleşecek ki infazı olsun. Dolayısıyla bu sorunu infaz yoluyla hallederim demek, halletmem demektir. Pişmanlık yasası da infaz yasasıyla aynıdır. Çünkü pişmanlık, infazda uygulanan bir indirim sebebidir” şeklinde konuştu.

Af Önerisi: "Bunun Dışında Çözüm Yok"

Ulusal Kanal’da yayımlanan Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, Abdullah Öcalan’ın çağrısındaki devletle ve toplumla bütünleşme amacını merkeze alarak, sadece bir aftan başka çözüm olamayacağını belirtti.

Perinçek, “Stratejik hedefi Abdullah Öcalan o çağrıda koyuyor: 'Ben devletle ve toplumla bütünleşme amacıyla silahımı bırakıyorum.' Bitti. Bu, şerefli bir tavırdır. Onur kırıcı bir tarafı yoktur. Bu amacı ve iradeyi gösteren herkesin suçlarının affedilmesi gerektiğini açıkça söylüyorum. Bunun dışında bir çözüm yok. İnfaz bir çözüm değildir, infaz bu işi zehirler ve sürdürür" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e Yapılan Saldırıyı Değerlendirdi

Perinçek, CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırıyı da değerlendirdi. Perinçek, saldırıyı "PKK'nın silah bırakmasına atılan bir yumruk" olarak yorumladı.

“Sayın Özgür Özel’e atılan bir yumruk değil, bu yumruk PKK’nın silah bırakmasına atılan bir yumruktur. Bu yumruk PKK’nın feshetmesine atılan bir yumruktur. Af çıkmasına karşı bir hava yaratılmak isteniyor. Buradan anladık ki, meğerse Özgür Özel’e atılan yumruk aslında Türkiye’de bir af ihtimaline karşı PKK mensuplarının silah bırakmalarına yönelik kamuoyu oluşturma çabasıydı. Yani, 'Caniler aramızda dolaşıyor' algısı yaratılmak isteniyor" dedi.

Perinçek’in Açıklamaları Kamuoyunda Tartışma Yarattı

Perinçek’in açıklamaları, PKK’nın silah bırakma süreci ve infaz yasası üzerine kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatan Partisi Genel Başkanı, çözüm için devletle ve toplumla bütünleşme amacı taşıyan bir af önerisinde bulunurken, infaz yasalarının bu süreci derinleştireceği ve çözüm yerine sorunu daha da karmaşık hale getireceği görüşünde.

Perinçek, PKK’nın silah bırakma sürecinin, af ile sonuçlanması gerektiğini vurgularken, aksi takdirde bu sorunun çözülemeyeceğine dikkat çekti.