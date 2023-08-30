Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı! Sosyal medya hesabından paylaştı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kesin Zafer için görev başına!" başlıklı bir mesaj yayımlayan Doğu Perinçek, 30 Ağustos'un mazide kalmış bir hatıra olmadığını, önümüzdeki zorluklardan çıkışa ışık tutan bir fener olduğunu ifade etti. Perinçek, 30 Ağustos'un, Türk Milletinin özgüven kaynağı ve "Yaparız" iradesi olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un hayali kahramanların değil, Ankara'daki Devrimci Hükümetin zaferi olduğunun altını çizen Perinçek mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

- Bugün de Türkiyemiz ancak Millî ve Devrimci bir hükümetin üstesinden gelebileceği sorunlarla karşı karşıyadır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, 1 Eylül 1922 günü "Büyük Millet Meclisi Orduları, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri." emrini yayınlamasındaki cesaret, bugün Vatan Partisi'nde vücut bulmaktadır.

- Türkiyemiz, Dedeağaç'tan Girit'e, Kıbrıs'ın güneyinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine kadar ABD üsleriyle kuşatılmıştır. Türkiye'yi Batı'ya bağlayan neoliberal politiklar da ekonomimizi çökertmiş, krizin yükü dar gelirli emekçilerimizin sırtına yıkılmıştır.

- Türkiye buradan ancak bir devrimle çıkabilir ve çıkacaktır. Üretim Devrimini başaracak, Türkiye'yi rantiyenin, tefecinin elinden kurtaracak, ABD merkezli tehditlere karşı dik duracak, "denge" adı altında emperyalistlere boyun eğmeyecek, BRICS'te ifadesini bulan Yükselen Uygarlık'la işbirliğini hayata geçirecek Millî ve Devrimci bir Hükümet kaçınılmazdır.

- ABD'ye alet olanların da teslim olanların da 30 Ağustos'u anmaları riyakarlıktır. 30 Ağustos, emperyalizme karşı, millete dayanan güçlü devletin zaferidir.

- 101. yılında Milletimizin Büyük Zafer'ini kutluyor, güzel ülkemizi emperyalizmin tahakkümünden kurtaracak, Üretim Devrimi'ni başaracak Millî Hükümet'i kurmak için tüm vatandaşlarımızı Vatan Partisi'ne üye olmaya çağırıyorum. Kesin Zafer için görev başına!