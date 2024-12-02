Perinçek'ten Cumhurbaşkanına çağrı: Suriye'deki saldırıların arkasında 'İkinci İsrail' projesi var

Perinçek, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatan Partisi lideri, bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği ve geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Bu savaş ön cephede İsrail-Suriye savaşıdır. HTŞ İsrail’in, dolaylı olarak ABD’nin piyon kuvvetidir. Halep’e giren HTŞ değil, İsrail’dir. Hiç kimse sevinmesin. Bu savaşı ABD ve İsrail kaybedecek.

SURİYE’DEKİ CEPHELEŞME

“Hücum eden cephede ABD, İsrail, onların piyonu HTŞ, onların stratejik ortakları PKK/PYD var. O cephenin daha gerisinde ABD’nin Doğu Akdeniz’deki ortakları Yunanistan ve Güney Kıbrıs var.

“Karşılarında direnme cephesi Suriye, Rusya, İran, Filistin, Lübnan, Yemen, Irak var.

“Türkiye burada bir cepheyi seçecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya İsrail’in, HTŞ’nin yanında yer alacak ya da direnme cephesinin yanında yer alacak.

“Türkiye doğrudan doğruya ABD ve İsrail tarafından tehdit edilen bir devlettir. Karşı kıyımızda ABD’nin üsleri var. Buradaki namlular Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Dedeğaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stevanoviç, Girit’in kuzeyi, Kıbrıs’ın güneyinde tankların namluları, füzeler Türkiye’ye bakıyor. Güney sınırımızda da ABD’nin güdümünde PKK/PYD ve şimdi de HTŞ var.

‘TÜRKİYE BU SAVAŞTA TARAFTIR’

"Türkiye’nin refahı, bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, Türk milletinin geleceği bu savaşta taraftır. Türkiye’ye çok önemli sorumluluklar düşüyor. Recep Tayyip Erdoğan İsrail’in tarafında olamaz. TSK İsrail’in tarafında olamaz.

“Masaya savaşı kazananlar oturur, savaşı kaybedenler de masada boyunları eğik bir şekilde kazananların diktalarına boyun eğerler.

“Türkiye, kazanan tarafta olacak. Bölge ülkelerinin tarafında olacak, Müslümanların tarafında olacak. Kaybeden İsrail ve ABD’nin tarafında olmayacak.

“Büyük devletlerin kararlarını ve geleceklerini, o devletlerin başındakilerin iki dudağının arasındaki kararlar belirlemez. İmparatorluklar buna dahildir.

ABD’NİN KARŞISINDAKİ SİLAHLI GÜÇLER

“Amerika Birleşik Devletleri’nin içinde bulunduğu durumu belirleyen dolar saltanatı artık çökmüştür. Bu Amerikan ekonomisini artık çok vahim bir şekilde etkilemiştir. Amerika’nın silahlı güçlerinin karşısında çok büyük silahlı güçler oluşmuştur.

“Bu koşullar artık İkinci Dünya Savaşı’nın, 60’ların, 70’lerin koşulları değildir. Dolayısıyla gerçekçi bir Amerika kabuğuna dönmek, içine dönmek zorundadır. ‘First Amerika’ demek zorundadır.

‘ABD’NİN KARŞISINDAKİ BÜYÜK SİLAHLI GÜÇLER’

“Trump’ın şahsiyetiyle, eğilimleriyle, sadakat peşinde koşmasıyla, onun adamları olmasıyla ilgili değil. Trump dolar saltanatı çöken bir Amerika’nın başında gelmiştir. Trump, karşısında büyük silahlı güçler olan ABD’nin başına gelmiştir. Trump’ı seçtiren koşullar da budur.

“Amerika eski Amerika değil. ‘Ben dünyanın ağası olacağım, dünyadan haraç keseceğim’ diyen Amerika arkada kaldı.

“Amerika’da da gerçekçi eğilimleri, yeni koşulları anlayan eğilimler başlamıştır. O eğilimler de Trump’ın etrafında toplanıyor.

‘SURİYE’DE ESAD DIŞINDA ORTAK BULMA ŞANSI YOK’

“Suriye’de terörü temizlemek istiyoruz. Peki Suriye’de terörü kimle temizleyebiliriz? Beşar Esad ve Suriye yönetimi dışında başka bir seçenek bulma, ortak bulma şansımız yok. Beşar Esad’ın yerine konulabilecek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak bir kuvvet yok. HTŞ’ymiş, ÖSO’ymuş… Bunların hepsi İsrail ve ABD’nin güdümündeki kuvvetlerdir. İsrail ve ABD’nin bölgemizdeki stratejik hedefi, 2. İsrail devletini yani Kürdistan’ı kurmaktır.

“Esed rejimi diye bir devlet yok, Suriye Arap Cumhuriyeti var. Esed diye biri yok, Sayın Beşar Esad var, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı. 2010 yılından beri yıkamadınız. Ona dil uzatanlara söylüyorum. Netanyahu ile birlikte Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı. Kılamazsınız. Beşar Esad’a dil uzatmak Türkiye’ye dil uzatmaktır.

‘PKK HTŞ’YE PETROL VERİYOR’

“HTŞ’nin yerini iyi belirleyelim. HTŞ, PYD/PKK ile birlikte toplantılar yapıyor, ortak yönetimler belirliyor, ticari sözleşmeler yapıyor. HTŞ’ye petrolü kim veriyor? PKK/PYD veriyor. HTŞ kim? İsrail’in güdümünde bir piyon, Amerika’nın güdümündeki bir piyon. Onun üzerine örtüler örtmeye kalkışmayalım. Bu örtüler hiçbir şeyi örtemez.

“Beşar Esad’la birlikte olursak PKK’yı yok ederiz. Beşar Esad’ı reddettiğimiz zaman 40 kilometrelik güvenlik koridoru falan… Bakın Türk Devleti de bundan vazgeçti.

“Artık Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, güvenlik yetkilileri 40 kilometrelik güvenlik koridorundan bahsediyor mu? Onlar hikaye oldu. 40 kilometrelik koridor demek, onları 40 kilometrenin altına itmek demek. 40 kilometre aşağıda yine PKK var, yine sizin komşunuz. O zaman Suriye’nin bütününde PKK’yı yok edeceğiz. Orda da bizim Suriye devleti ve onun başkanı Beşar Esad dışında bir dostumuz, müttefikimiz yok.

‘SURİYE ORDUSU DAĞILIYOR SÖYLEMİNİ ABD YAYIYOR’

“Dolayısıyla ‘Beşar Esad yönetimi dağılıyor, Suriye devlet ordusu dağılıyor.’ söylemleri ABD’nin psikolojik harekatıdır. Siz 2010 yılından beri dağılıyor diyorsunuz. Amerika ve İsrail’le bir olup Suriye Devletini yıkamadınız.

“Dağılan mağılan yok. Çok akıllı bir şey yapıyor. Suriye çok iyi bir hücuma hazırlanıyor. Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır. Yunan orduları Haymana, Polatlı’ya kadar gelmişti. Mustafa Kemal Paşa onları denize döktü. Türk ordusu Sakarya’ya çekilmese onları denize dökemezdi.

“Dikkat ederseniz Suriye ordusu silah atmadan çekildi. İran kuvvetleri de öyle. Yakında göreceksiniz, Suriye’nin yumruğu HTŞ’nin tepesinde patlayacak. İran’ın yumruğu da patlayacak, Rusya’nın uçakları da patlayacak.

‘ABD VE AVRUPA RUSYA’YI YENEMİYOR’

“Rusya’nın yenildiğini, Kore’den asker getirmek zorunda olduğunu söylüyorlar. Rusya’nın karşısında ABD var, Avrupa var. Amerika ve Avrupa’ya bel bağlayanlara sesleniyorum. Hani sizin Avrupa’nız ve Amerika’nız Rusya’yı niye yenemiyor? Savaş Rusya’nın yararına ilerliyor ve Rusya kazanacak. Onların kalpleri Amerika ve İsrail’in cephesine çarpıyor. Onları psikolojik savaş görevlileri olarak görüyorum.

“Bu savaş Filistin cephesindeki kahraman Filistin halkının savaşının bir devamıdır, yayılmasıdır. Filistin’de sahtekar bir şekilde Filistin’in yanında olacağız, biraz yukarı çıktığımızda Suriye’nin düşmanı olacağız. Bunlar sahtekarlıktır.

‘ABD’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI TATBİKATLARI’

“Rusya, Ukrayna cephesinde Türkiye’nin düşmanlarına karşı savaşıyor. Türkiye’nin karşı kıyılarına bakalım. Yunanistan kıyılarına Amerika üslerini kurmuş, namluları Türkiye’ye bakıyor.

“Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye’ye karşı Noble Dina ve Nemesis tatbikatını yapıyor. Biz de bunu görmeyeceğiz öyle mi? ABD’nin Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de yaptığı tatbikatları görmeyeceğiz öyle mi?

“Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’deki yığınak aynı zamanda HTŞ’yi, PKK/PYD’yi desteklemektedir. Bu savaşı Türkiye seyredemez. Bu savaş Türkiye’ye karşı savaştır. Bunu tespit etmeden kimse Türkiye’yi savunamaz. Bu tehdit ABD ve İsrail’den gelmiyorsa Suriye’den, Rusya’dan, İran’dan mı geliyor?

‘HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK’

“Hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye direniş cephesinde olacak. Hiç kimse Türkiye’ye ihanet edemez. Filistin’in Gazze’nin Suriye’nin Rusya’nın yanında olacağız. Ben Suriye, Gazze, Filistin, Irak, İran, Rusya, Çin dostuyum. Ben, Türkiye’nin gerekliliği üretim devrimi olduğu için kimin dostu olduğumu açıkça ilan ediyorum. Amerika ve İsrail’in dostları da açıkça kimin dostları olduklarını ilan etsinler.”