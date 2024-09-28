Perinçek’ten Nasrallah için ilk açıklama: "Mücadele eden insanlığın şehidi"

İsrail, geçtiğimiz gece Beyrut’a yönelik hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarıyla yapılan operasyonda 10 bomba atıldı, saldırı sonucunda 6 bina yerle bir oldu. İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu duyurdu.

Gece boyunca Hizbullah’tan herhangi bir açıklama gelmezken, Nasrallah'ın durumu hakkında bilgi verilmemişti. Ancak şehadetinin doğrulanmasının ardından Hizbullah resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada İsrail’e karşı direnişin devam edeceği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: "Onurlu mücahitler ve İslami Direniş’in zafer kazanmış kahramanları, sizler şehit liderimizin manevi mirasının koruyucularısınız. Liderimiz Nasrallah’ın düşünceleri, ruhu ve mücadele çizgisi hâlâ aramızda yaşamaktadır. Direnişe ve fedakarlığa bağlılığınızla zafer elde edene dek savaşmaya devam edeceksiniz."

İlk Tepki Vatan Partisi’nden Geldi

Gece boyunca Türk Hükümetinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Türkiye’den gelen ilk tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten geldi. Perinçek, Nasrallah’ın şehadetini "ABD ve İsrail’e karşı mücadele eden tüm insanlığın şehidi" olarak nitelendirdi:

"Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ABD-İsrail’e karşı mücadele eden bütün insanlığın şehididir. Hasan Nasrallah, İsmail Heniyye ve binlerce kahraman şehit oldu ancak ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı devletlerinin bağımsızlığını ve milletlerinin kurtuluşunu isteyen irade yaşıyor.

Bu suikastlarla Lübnan’ın ve Filistin’in direnişi kırılamaz. İsrail savaşı kaybediyor. Hizbullah’ın açıklamasında da olduğu gibi, fedakarlıklarla ve şehitlerle dolu yolculuk devam edecektir ve sonunda büyük zaferlere ulaşılacaktır. Savaşı ölmekten korkmayanlar kazanır ve kazanıyor.

Hizbullah’ın, Lübnan halkının ve bütün insanlığın başı sağolsun.

Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı"