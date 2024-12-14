Perinçek’ten Polonez işçilerine destek: "Bu mücadele hepimize ışık tutuyor”

Çatalca Adliyesi önünde açlık grevi yapan emekçileri ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukun bir an önce uygulanmasını talep etti. Perinçek'in ziyaretiyle moral bulan işçiler mücadelesinde kararlı.

Polonez fabrikası önünde başlayan ve Çatalca Adliyesi önünde devam eden eylemler, işçilerin işlerine dönme talepleriyle sürüyor. Genel Başkan Doğu Perinçek, işçilerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi:

"İş başı yapmak, evinize ekmek götürmek için verdiğiniz bu kahramanca mücadele hepimize örnektir. Bu kararlılık ve fedakârlık mutlaka sonuç verecektir."

Anayasal yürüyüş hakları engellenen işçiler, Perinçek’in ziyaretini memnuniyetle karşıladı. İşçilerle birlikte slogan atan Perinçek, mücadeleye olan inancını dile getirdi:

"Yaptığınız iş hepimize ışık tutuyor. Zorluklarla karşı karşıyayız ama sizin azminiz ve kararlılığınızla Türk milleti bu zorlukları aşacaktır."

Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu da Genel Başkan Perinçek’e teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımıza Türkiye işçi sınıfı adına sesimize ses olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden yanımızda oldu."