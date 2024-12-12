Pes dedirten o olay: Polise tehdit ve hakaretler savurdu!

Bursa'da trafik trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü çıkan sürücünün yanındaki arkadaşı "Savcıyı ara" diyerek polisleri tehdit etti.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Gece saat 04.30 sularında, Osmangazi ilçesinde yer alan Mudanya Bulvarı'nda meydana gelen olayda trafik polisleri, ekip otosunun önünde seyir halinde olan otomobili şüphe üzerine durdurdu. B.Ç. isimli sürücü, yapılan alkolmetre testinde 0,69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehdit ve hakaretler savurdu.

SAVCIYI ARA DEDİ GÖZALTINA ALINDI

Mustafa E. kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, "Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara" diyerek mukavemet etmeyi sürdürünce gözaltına alındı. Mustafa E.'nin üst aramasında çorabının içine gizlediği ekmek bıçağı bulundu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü B.Ç.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak', araç sahibi olan eşine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullandırmak' suçlarından toplam 38 bin 931 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten menedildi.