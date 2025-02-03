Pınar Gültekin cinayetinde bozma kararına itiraz! Başsavcılık adalet için tekrar devrede

Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Gültekin, Avcı tarafından önce boğularak öldürülmüş, ardından cesedi bağ evindeki bir varile koyulup yakılmış ve üzerine beton dökülerek ormanlık alana bırakılmıştı. Gültekin’in cansız bedeni, Avcı'nın itirafı üzerine bulunmuştu.

DAVA SÜRECİNİN DETAYLARI

İlk olarak, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Avcı'nın avukatı, müvekkilinin 'haksız tahrik altında' hareket ettiğini öne sürerek indirim talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Avcı’ya 23 yıl hapis cezası verdi.

Gültekin’in ailesi, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Aile, cezai indirimin uygulanmasını ve cinayetin işlendiği koşulları yetersiz buldu. Bu itiraz sonucunda, dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Son Dakika haberine göre, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Avcı hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Yargıtay, Pınar Gültekin’in ölümüne dair koşulların 'tasarlayarak ve canavarca hisle' bir cinayet olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü. Sanığın, Gültekin’in evli olduğu halde kendisinden menfaat elde etmeye yönelik taleplerde bulunduğu ve aralarındaki ilişkinin eşine şantajla tehdit edilerek sürdürüldüğü, Avcı’nın eylemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi oy çokluğuyla Sanık Cemal Metin Avcı hakkında maktul Pınar Gültekin'e yönelik 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan kurulan hükmü bozdu.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti.

"EVLAT ACISINI ÇEKEN BÜTÜN İNSANLAR BENİ ANLAR"

Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, verilen karara tepki göstererek, "5'inci yıla giriyoruz neredeyse, mahkememiz devam ediyordu. Maalesef dün akşam çok kötü bir haber aldık, Yargıtay'da 3'e 2 oy ile kararı bozmuşlar. Mertcan Avcı'nın cezası onaylanmış 4 yıl, ama maalesef caninin, cinayeti işleyen kişinin cezasını bozmuşlar. Niyetleri belli. Muğla mahkemesinde böyleydi bizi yargılayan 23 yıl ceza veren mahkemede aynısını yaptı. Ama şerefli hakimler bitmemiş. İzmir'de gereken cevabı verdiler. Gereken cezayı da verdiler Yargıtay bunu bozdu. Biz sonuna kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Böyle olmaması lazım. Bir insan daha nasıl ölsün? Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Yargıtay, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapmış. Biz bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Adli Tıp raporu kararı var. 11 profesörün imzası var bu kararda. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl? Artık bizim hiçbir güvencemiz kalmadı. Trafikte bile güvencemiz kalmadı. Eğer bu ceza böyleyse, yarın öbür gün trafikte her an için herkes öldürülebilir. Sanki benim kızım dün akşam gözümün önünde varilde diri diri yakıldı. Bu gerçekten çok zorumuza gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Evlat acısını çeken bütün insanlar beni anlar diye düşünüyorum çünkü benim yüreğim yandı. Bizim ailemiz bitti. Böyle bir karara nasıl vicdanları el verdi? Ben Yargıtay'a sesleniyorum, nasıl böyle bir karar verebilirsiniz? Garabet bir karar bu. Kararı tanımıyorum" dedi.

"SONUNA KADAR HUKUKİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay’ın verdiği bozma kararının hukuken ve fiilen kabul edilemez olduğunu belirtti. Epözdemir, "Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olsaydı 2050 yılında ancak tahliye olabilecekti. 30 yıl şartla salıverme ve denetimli serbestlikten sonra yatarı söz konusu olacaktı. Ama basit kasten öldürme ve haksız tahrik indirimi uygulanırsa cezası 12 yıldan 18 yıla kadar hapis olabilecek. Alt sınırdan 12 yıl ceza verilirse toplam 7 yıl şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra yatarı söz konusu olacak. Bu da 2027 Temmuz'da tahliye olması anlamına gelecek. Bu kamu vicdanını da, mağdur aileyi de, Türkiye kamuoyunu da rahatsız edecek bir sonuçtur. Hemen ıslah olmadan, ceza temel prensibi infaz hukukun temel prensibi ıslahken, ıslah ve rehabilite olmadan topluma kazandırılmış olacak. Üst sınırdan verilirse ve bu haliyle karar kesinleşirse 18 yıl hapis cezası alacak, bunun da yatarı 11 yıldır. Şartla salıverme ve denetimli serbestlik uygulandıktan sonra, bu halde de 2031 Temmuz'da tahliye olması söz konusu olacak. Her iki ihtimalde de henüz ıslah olmadan ve rehabilite olmadan toplum içerisine karışmış olacak ki, bu söylediğim gibi hem kamu vicdanını hem adalet algısına halel getirecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Biz sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz yetkisinin kullanılması ile ilgili başvuracağız. Umut ediyoruz adalet tecelli eder, maddi gerçek ortaya çıkar, hakkaniyet tecelli eder ve bu mağduriyet bir an önce giderilir" dedi.