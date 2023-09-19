PKK o silahlarla bölgeyi kana buluyor! ABD PKK'ya Suriye'de silah fabrikası kurdu

Türkiye'nin sözde NATO müttefiki ABD, ülkemizde kanlı eylemler gerçekleştiren asker, polis, sivil, çocuk öldüren PKK terör örgütüne fiili destek vermeye devam ediyor. Sık sık uçaklarla PKK'ya silah taşıyan, PKK militanları kanlı eylemlerini gerçekleştirmesi için eğiten ABD'nin bu kez de PKK'ya silah fabrikası kurduğu öğrenildi.

ABD-PKK İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, 2016 yılında PKK'dan kaçan T.B., güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde kan donduran ayrıntılar paylaşan T.B., ABD-PKK ilişkisini gözler önüne serdi.

ABD PKK'YA SİLAH FABRİKASI KURDU

Teslim olan terörist ifadesinde PKK terör örgütü ile çeşitli bölgelerde faaliyetler yürüttüğünü itiraf etti. T.B. ABD'nin Suriye'nin Haseke kentinde bir tesis kurduğunu aktardı. Terörist, bu tesiste mayın kalıpları ve "HAVAR" silahı başta olmak üzere çeşitli suikast silahlarının üretildiğini belirtti. Tel TAmir'deki ABD üssünden gelen ABD askerlerinin teröristlere silah eğitimi verdiğini söyleyen T.B., suikast silahlarının da Tel Tamir bölgesindeki sözde sabotaj gruplarına teslim edildiğini aktardı.

PATLAYICILARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan bazı patlayıcılar ile ilgili bilgiler veren T.B., "Çin Seddi" isimli uzaktan kumanları el yapımı patlayıcı ve sözde Şehit Fuat Devresi isimli el yapımı patlayıcı üretiminin ayrıntılarını paylaştı. T.B. Çin Seddi Devresi'nin televizyon kumandasına benzeyen ve aynı anda patlatılabilen 12 devreli bir sistem olduğunu anlattı. Sözde Şehit Fuat Devresi'nin ise 4 kez tetiklenince patladığını belirtti.