PKK yayınında dikkat çeken analiz: Türkiye'nin Suriye planı ve ABD-YPG hattı

Zeki Bedran imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu planı, Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte hızlandırdığı iddia edildi.

Yazıda, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı alternatif mücadele planları geliştirerek Washington’ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Erdoğan’ın uzun süredir ABD’ye, “SDG’yi bırakın, aynı mücadeleyi biz sürdürelim” çağrısı yaptığı savunulan analizde, Ankara’nın bu çerçevede, DEAŞ’lı tutukluların Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) devredilmesini içeren öneriler sunduğu ileri sürüldü.

Analizde, bugüne kadar bu tekliflerin ABD tarafından kabul edilmediği, ancak Trump yönetiminin göreve gelmesiyle planın onaylandığı iddia edildi. Ayrıca Türkiye’nin Washington yönetimini ikna etmesinin, SDG/YPG’nin uluslararası meşruiyet zemininin zayıflatılması anlamına geldiği yorumuna yer verildi.