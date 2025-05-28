DEM Parti ile AK Parti heyetleri görüştü: Üçüncü tur temaslar başladı

Siyasi partilerle temas trafiğini sürdüren DEM Parti heyeti, üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bugün AK Parti heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti ile AK Parti heyetleri görüştü: Üçüncü tur temaslar başladı
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DEM Parti adına görüşmeye; Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı.

AK Parti heyetinde ise görüşmede yer alan isimler; Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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