DEM Parti ile AK Parti heyetleri görüştü: Üçüncü tur temaslar başladı

DEM Parti adına görüşmeye; Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı.

AK Parti heyetinde ise görüşmede yer alan isimler; Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.