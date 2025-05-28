DEM Parti ile AK Parti heyetleri görüştü: Üçüncü tur temaslar başladı
Siyasi partilerle temas trafiğini sürdüren DEM Parti heyeti, üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bugün AK Parti heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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DEM Parti adına görüşmeye; Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı.
AK Parti heyetinde ise görüşmede yer alan isimler; Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı