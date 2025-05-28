29 Mayıs’ta metrobüs, metro ve otobüs ücretsiz olacak mı?: İşte ayrıntılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşlar, bu özel günde metrobüs, metro, İETT otobüsleri ve Marmaray gibi ulaşım araçlarını kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
29 Mayıs’ta metrobüs, metro ve otobüs ücretsiz olacak mı?: İşte ayrıntılar
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İETT’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde, kişiselleştirilmiş İstanbulKart’ınız ile ücretsiz seyahat edebilirsiniz."

Fetih günü kapsamında, İstanbul’un fethini simgeleyen önemli mekânlardan biri olan Panorama 1453 Tarih Müzesi de ziyaretçilere ücretsiz olacak. Müzeye giriş için Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak karekodun ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

29 Mayıs Çarşamba günü Edirnekapı’dan Saraçhane’ye kadar fetih yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler Saraçhane Meydanı’nda gerçekleşecek “Yüksek Sadakat” konseriyle devam edecek.

Fetih kutlamaları yalnızca 29 Mayıs’la sınırlı değil. Hafta sonu, “Fetih’in Başlangıç Noktası: Anadolu Hisarı Müze Gezisi” ve “Fetih’in Mührü: Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” gibi etkinlikler İstanbullularla buluşacak.

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