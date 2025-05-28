Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber!

Küresel iklim tahminlerine göre, önümüzdeki beş yılda her yıl için ortalama yüzeye yakın sıcaklıkların, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarına kıyasla 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Raporda yer alan verilere göre, bu dönemde en az bir yılın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece sıcaklık artışını geçme ihtimali yüzde 86. Beş yıllık ortalamanın 1,5 dereceyi aşma olasılığı ise yüzde 70 olarak hesaplandı.

“Her ekstra derece daha fazla risk demek”

WMO’nun açıklamasında, sıcaklıklardaki artışın yalnızca termometrelerle sınırlı kalmadığına, aynı zamanda iklim krizinin etkilerini de büyüttüğüne dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Isınmanın her bir ek derecesi; daha şiddetli sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklık, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusların ısınması gibi etkileri beraberinde getiriyor. Bu durum toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından ciddi tehdit oluşturuyor.”

Uzmanlar, 1,5 derece sınırının aşılmasının küresel iklim politikaları açısından kırmızı çizgi olduğunu vurgularken, rapor bu sınırın kısa vadede geçici olarak da olsa aşılabileceği uyarısında bulunuyor.