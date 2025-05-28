İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: Dikkat çeken düşüş

İstanbul’da yaz aylarına girilirken barajlardaki doluluk oranı yakından takip ediliyor. Mevsim normallerinin altında kalan yağış miktarı nedeniyle kent genelinde su kaynaklarında azalma yaşanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: Dikkat çeken düşüş
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 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Mayıs 2025 tarihli güncel baraj doluluk verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Son verilere göre İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,18’e geriledi. Uzmanlar, yaz aylarında su tüketiminin artacağına dikkat çekerek tasarruf çağrısında bulunuyor.

İşte 28 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum:

Elmalı Barajı: %92,37
Ömerli Barajı: %89,08
Kazandere Barajı: %84,72
Pabuçdere Barajı: %84,16
Darlık Barajı: %80,42
Terkos Barajı: %77,78
Büyükçekmece Barajı: %68,83
Alibey Barajı: %57,76
Sazlıdere Barajı: %56,99
Istrancalar Barajı: %42,67

İSKİ, baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Yetkililer, özellikle düşük seviyelerde seyreden barajlar için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

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