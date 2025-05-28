Balıkesir ve Bursa'da tefecilik operasyonu: 28 milyonluk senet, 7 gözaltı!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Bandırma ilçesinde örgütlü olarak tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere odaklandı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Bandırma ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütlü suç kapsamında hareket ettikleri değerlendirilen 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

OTO ALIM-SATIMI GÖRÜNÜMÜ ALTINDA AĞIR TEFECİLİK

Yapılan tespitlere göre, şüpheliler "oto alım-satımı" adı altında faaliyet göstererek ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek tutarlı senetler imzalattı. Söz konusu borçların tahsilinde ise darp, cebir ve ağır tehdit yöntemleri kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Ele geçirilenler arasında toplam 28 milyon 100 bin TL değerinde çek ve senet, 150 bin TL nakit para, suça dair detayların yazılı olduğu ajandalar, çok sayıda dijital materyal, sözleşmeler, dekontlar ve kaşeler yer aldı. Bu bulgular, örgütlü tefeciliğin sistemli ve geniş çaplı yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen belge ve materyaller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi. Yetkililer, mağdur sayısının artabileceğini belirterek, benzer şekilde borçlandırılmış vatandaşların ihbarda bulunmalarını istedi.