Konut fiyatlarında reel değer kaybı! En çok düşüş yaşayan iller belli oldu

Konut piyasasında dikkat çeken fiyat hareketliliği devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), Sahibinden.com verileriyle hazırladığı “Sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporu belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konut fiyatlarında reel değer kaybı! En çok düşüş yaşayan iller belli oldu
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Rapora göre Nisan ayında ülke genelinde satılık konutların reel fiyatlarında yıllık bazda yüzde 8,9 düşüş yaşandı. Bu oran, son dönemin en sert reel değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da yüzde 8,6’lık kayıp

Reel fiyatlardaki yıllık düşüş en fazla İstanbul’da görüldü. İstanbul’daki konut fiyatları, enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 8,6 oranında geriledi. İzmir’de bu oran yüzde 5,9, Ankara’da ise yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde satılık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı 35 bin 479 TL olarak ölçüldü. Nominal (enflasyon etkisinden arındırılmamış) fiyatlara bakıldığında ise yıllık bazda İstanbul’da yüzde 26, Ankara’da yüzde 34, İzmir’de ise yüzde 29,8 oranında artış görüldü.

Nominal artışta öne çıkan şehirler

Nisan ayında nominal fiyat artışında ilk üç sırayı Diyarbakır (%59,6), Erzurum (%48,8) ve Manisa (%45,8) aldı. Bu üç şehir, yıllık enflasyon oranı olan yüzde 37,86’nın da üzerinde performans göstererek reel bazda da fiyat artışı kaydetti.

İlk beşte ayrıca Balıkesir (%35,8) ve Samsun (%35,4) yer aldı.

Reel bazda değer kaybı yaşayan iller

Öte yandan, nominal artış oranlarının en düşük olduğu iller sırasıyla Aydın (%21,3), Malatya (%21,5), Muğla (%21,7), Antalya (%22,3) ve Mersin (%23,7) oldu. Bu illerde yıllık enflasyon dikkate alındığında, konut fiyatlarının reel olarak düşüşte olduğu belirtildi.

Talep artıyor, satış yavaşlıyor

Nisan ayında konut ilanlarına olan ilgi artış gösterdi. Görüntülenme, favoriye eklenme, mesaj gönderme ve uygulama üzerinden yapılan arama sayılarındaki artış, Konut Talep Endeksi’ne yüzde 22,2 oranında yansıdı.

Ancak, satılık konutların ilanda kalma süresi de arttı. Türkiye genelinde konutlar ortalama 59,4 gün boyunca yayında kalırken, bu süre bir önceki aya göre 3,4 gün artış gösterdi. Bu durum, satış hızının yavaşladığına işaret ediyor.

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