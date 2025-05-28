Erdoğan anayasa çalışmaları için "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" demişti; o isimler belli oldu

Komisyon kararının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar ve inşallah yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” demişti.

Komisyonda kimler var?

Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonda yer alacak isimler şöyle:

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz

Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Grup Başkanı Abdullah Güler

Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu

Komisyonun ilk toplantısını kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edeceği de gelen bilgiler arasında.

“Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır”

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yer alan “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altında, yeni anayasanın taşıdığı önem detaylı biçimde vurgulanmıştı. Beyannamede şu ifadelere yer verilmişti:

“Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi, insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır.”

AK Parti, yeni anayasanın yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanacağı görüşünü yineliyor. Parti yetkililerine göre, hazırlanacak yeni anayasa, son 20 yılın demokratik kazanımlarını güvence altına alacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel dayanağını oluşturacak.