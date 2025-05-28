Gazze’de katliam sürüyor: Yaralı sayısı 123 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de katliam sürüyor: Yaralı sayısı 123 bini aştı
Yayınlanma:

 Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi, 179 sivil yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenine enkaz altından ulaşıldı. Böylece son 24 saatte toplam 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakanlık, ulaşımdaki zorluklar nedeniyle özellikle Kuzey Gazze’deki sağlık merkezlerinden verilerin henüz alınamadığını vurguladı.

Son verilerle birlikte, İsrail'in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 924’e, yaralananların sayısı ise 11 bin 567’ye çıktı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 54 bin 84’e, yaralı sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: Dikkat çeken düşüşİSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı: Dikkat çeken düşüşYurt
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
Gazze’de katliam sürüyor
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma
Lezita grevi sona erdi
600 bin kamu işçisi hükümetten teklif bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan kritik karar
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya! Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya!
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir" Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"
Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor! Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!