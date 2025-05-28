Gazze’de katliam sürüyor: Yaralı sayısı 123 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi, 179 sivil yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenine enkaz altından ulaşıldı. Böylece son 24 saatte toplam 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakanlık, ulaşımdaki zorluklar nedeniyle özellikle Kuzey Gazze’deki sağlık merkezlerinden verilerin henüz alınamadığını vurguladı.

Son verilerle birlikte, İsrail'in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 924’e, yaralananların sayısı ise 11 bin 567’ye çıktı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 54 bin 84’e, yaralı sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.