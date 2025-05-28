Nükleer müzakereler sürerken İsrail’den İran tehdidi: “Elimiz tetikte”

İsrail basını ise Washington yönetiminin Tel Aviv’i, süreci baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardığını aktardı. Tahran’dan gelen açıklamalar ise tansiyonu daha da yükseltti.

ABD merkezli New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerginliğe dair dikkat çeken bir analiz yayımladı. Dört muhabirin imzasını taşıyan haberde, Trump yönetiminin İran’ın nükleer programına karşı diplomatik çözüm arayışında olduğu ifade edilirken, Netanyahu’nun bu süreci baltalamak için Tahran’ın nükleer tesislerine saldırı planladığı ileri sürüldü.

Gazeteye göre Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanacak olası bir anlaşmaya rağmen, İran'ın nükleer altyapısına askeri müdahale seçeneğini masada tutuyor. ABD istihbarat kaynakları ise İsrail’in yalnızca 7 saat içinde operasyon başlatabilecek bir hazırlık seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu sürenin Trump yönetiminin müdahalesi için oldukça kısa olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, ABD’nin desteği olmadan yapılacak olası bir saldırının başarısı konusunda ise ciddi şüpheler bulunduğu belirtildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesi de sürece ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Haberde, Trump’ın geçen hafta Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’la sürdürülen müzakereleri sekteye uğratacak herhangi bir adımdan kaçınması yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı. Aynı mesajın, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından da Tel Aviv'e bizzat iletildiği bildirildi.

Tahran cephesinden gelen açıklamalar da sürecin ne denli hassas olduğunu gözler önüne serdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD'yi açık bir şekilde uyardı. Selami, "Amerikalı yetkililere sesleniyoruz: Her senaryoya hazırız. Parmaklarımız tetikte. En ufak bir hatada, geçmişlerini unutturacak bir yanıt alacaklar" ifadelerini kullandı.