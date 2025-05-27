PKK yöneticisi Hozat’tan İsrail itirafı: Türkiye’ye karşı koz olur

PKK’nın yöneticilerinden Bese Hozat, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in bölgedeki planlarına umut bağladı. Hozat, İsrail’in güvenliği temelinde Kürtlere bir rol verilmek istendiğini öne sürdü.

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PKK yöneticisi Hozat’tan İsrail itirafı: Türkiye’ye karşı koz olur
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Bölgedeki gelişmelerin Kürtleri doğrudan etkilediğini iddia eden Hozat, “İsrail başta olmak üzere ABD ve Batılı güçlerin Kürtler üzerinde ciddi hesapları ve planları var. İsrail’in güvenliği temelinde Kürtlere de bu dizayn içinde yer verilmek isteniyor” dedi.

Terör örgütü PKK içinde alınan fesih ve silah bırakma kararının ardından ortaya çıkan fikir ayrılıklarının dikkat çektiği günlerde konuşan Hozat, İsrail’e dikkat çekerek, bu ülkenin bölgede hegemonik güç haline geldiğini ve Batı’nın desteğiyle etkisini artırdığını söyledi.

Türkiye’nin bu gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini öne süren Hozat, “Kürtler tüm bu dizaynın parçası haline getirildi. Türk devleti içinde ‘beka’ kaygısını taşıyan kesimler bu gelişmeleri ciddi şekilde ürkütücü buluyor” ifadelerini kullandı.

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına da değinen Hozat, bu sürecin ancak Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve siyasi haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını savundu. “Gerillaların elinden silahları ancak Önder Apo alabilir. Bu kararların hayata geçmesi, onun özgürlüğü ve yasal düzenlemelerle sağlanabilir” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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