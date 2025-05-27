600 bin kamu işçisi hükümetten teklif bekliyor: "Bayramdan önce sözleşme imzalanmalı"

Gülbaba, “Toplu iş sözleşmesinin bayramdan önce mutlak surette imzalanmasını istiyoruz. Yetişmezse bile tüm kamu çalışanlarının alacakları belli olmalı çünkü yüklü ödeme yapılması gerekiyor. İnsanların bu paraya gerçekten ihtiyacı var,” dedi.

"Ekonomik kriz, talepleri güncellenmesini zorunlu kılıyor"

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba, ekonomik krizin çalışanlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamındaki taleplerin enflasyona göre revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gülbaba, “Ekonomik kriz nedeniyle çalışanlar ciddi sıkıntı içinde. KÇP’deki taleplerin TÜİK’in açıkladığı, yüzde 15’leri bulan enflasyon verilerine göre yeniden düzenlenmesi şart,” dedi.

"KÇP duvarı yüzünden toplu sözleşme yapılamıyor"

Gülbaba, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen sendikaların toplu sözleşme yapmasının önündeki en büyük engelin Kamu Çerçeve Protokolü olduğunu söyledi. “Önümüze konulan KÇP duvarı nedeniyle toplu sözleşme yapamıyoruz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İnsanca yaşam ücreti ve vergi adaleti vazgeçilmezimiz”

Gülbaba, KÇP’de yer alması gereken üç temel talebi de hatırlattı:

“Birincisi, insanca yaşamaya yetecek bir ücret. İkincisi, haftalık çalışma süresinin 40 saate indirilmesi. Üçüncüsü ise vergi dilimlerinin yüzde 15’te sabitlenmesi. Bunlar bizim vazgeçilmezimizdir.”