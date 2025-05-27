Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Şeffaf ve hesap verebilir yönetim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Şeffaf ve hesap verebilir yönetim
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Erdoğan, şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi yapan herkes, milletin emanetine sahip çıkmakla yükümlüdür." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devlet hazinesinde her bir vatandaşın, 85 milyon insanın hakkı vardır.
Şeffaf ve hesap verilebilir bir kamu yönetimi her zaman önceliğimiz olmalıdır.
Kamu görevlileri harcamalarında titizlik göstermeli; kaynakların ekonomik, verimli ve amacına uygun kullanılması temel önceliktir.
Sayıştay mensuplarından da sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenmektedir.
Hukukun üstünlüğü tartışılmaz; kamu görevlileri milletin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmalıdır.

"Çiğ süt içmeyenin karnı da, başı da ağrımaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu bulduklarını belirtti.

Anayasanın sunduğu imkanlar çerçevesinde bu tür olumlu adımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Son 23 yılda yapılan düzenlemelerle Sayıştay’ın yetki ve denetim alanı genişletildi.

Sayıştay başkanlığı, denetim süreçlerinin dijital dönüşümü için önemli çalışmalar yürütüyor.

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