Son dakika depremleri: AFAD son depremleri sıraladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 16.51'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Son depremler peş peşe geliyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde iki deprem daha meydana geldi. İlk sarsıntı sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine yaklaşık 39 kilometre uzaklıkta, yerin 18.36 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İkinci sarsıntı ise Bingöl’ün Kiğı ilçesinde yaşandı.

Deprem uzmanları, artçı sarsıntıların sürebileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etme çağrısında bulundu.