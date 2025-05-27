19 yaşındaki baba, 1 yaşındaki kızını vahşice katletti

Brezilya'nın Cariacica kentinde, 19 yaşındaki baba Barcelos’un, bir yaşındaki kızı Maya Pereira’yı vahşice katlettiği korkunç olay meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
19 yaşındaki baba, 1 yaşındaki kızını vahşice katletti
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17 Mayıs’ta kısa bir süre yalnız kalan baba, kızını önce öldüresiye dövdü, ardından ısırarak canına kıydı. Olayın ardından baba hızla olay yerinden kaçtı.

Eve döndüğünde kızının cansız bedeniyle karşılaşan anne durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar tespit edildi. Maya’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını, ayrıca kızının babası olduğuna inanmadığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında yakalanan baba, Viana Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor.

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