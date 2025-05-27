19 yaşındaki baba, 1 yaşındaki kızını vahşice katletti

17 Mayıs’ta kısa bir süre yalnız kalan baba, kızını önce öldüresiye dövdü, ardından ısırarak canına kıydı. Olayın ardından baba hızla olay yerinden kaçtı.

Eve döndüğünde kızının cansız bedeniyle karşılaşan anne durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun vücudunda derin ısırık izleri ve morluklar tespit edildi. Maya’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Acılı anne, Barcelos’un kızına doğduğundan beri şiddet uyguladığını, ayrıca kızının babası olduğuna inanmadığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında yakalanan baba, Viana Gözaltı Merkezi’nde tutuluyor.