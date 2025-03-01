PKK'dan açıklama: Silah bırakma süreci başlıyor mu?

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde bir çağrıda bulundu. Açıklamasında, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Öcalan, PKK’nın kongre toplayarak devlet ve toplumla uyum içinde yeni bir sürece adım atması gerektiğini ifade etti. Bu çağrının ardından PKK, yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını belirterek ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

PKK’DAN AÇIKLAMA: ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Son Dakika haberine göre, PKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.” Açıklamada, Öcalan’ın barış sürecinde daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği de vurgulanarak “Öcalan’ın çağrısına uyacağız, ancak silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Öcalan’ın pratik öncülüğü gerçekleştirebilir” ifadeleri kullanıldı.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMASINDA NELER VARDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz aylarda PKK’nın “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” çağrısının ardından Abdullah Öcalan’ın bu yönde bir çağrı yapmıştı. Öcalan, yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum.”

Öcalan, PKK’nın kongre toplayarak devlet ve toplumla bütünleşme sürecine girmesi gerektiğini belirterek, örgütün bu doğrultuda adım atmasını istemişti.