Asgari ücret açlık sınırının altında: Geçim derdi büyüyor

Böylece, 2024 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret, açlık sınırının bin 220 lira altında kaldı.

Türk-İş verilerine göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 30 bin 206 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken gıda harcaması baz alındı.

Şubat ayında gıda harcamalarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,39 olarak kaydedilirken, yıllık bazda mutfak enflasyonu yüzde 43,47 oldu. Son on iki aylık ortalama artış ise yüzde 57,73 olarak hesaplandı.

Gıda fiyatlarında en yüksek artış süte yansırken, yoğurt fiyatlarında yüzde 2, beyaz peynirde ise yüzde 3,5 oranında zam kaydedildi.