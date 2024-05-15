PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 25 ayrı adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheliyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.