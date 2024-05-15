Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Fethiye-Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandıUyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandıYurt
İzmir'de deprem olduİzmir'de deprem olduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fethiye # traktör # iş kazası
Çok Okunanlar
İzmir'de deprem oldu
İzmir'de deprem oldu
Köprü ve otoyol ücretlerine zam!
Köprü ve otoyol ücretlerine zam!
15 Mayıs 2024 çarşamba hava durumu
15 Mayıs 2024 çarşamba hava durumu
4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu!
4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Ters köşe! | ULUSAL HABER Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Ters köşe! | ULUSAL HABER İzmir'de deprem oldu İzmir'de deprem oldu