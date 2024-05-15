Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Operasyonlar, Mersin'de düzenledi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekiplerinin Tarsus ilçesinde yaptığı çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler iki ayrı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ise 430 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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