PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına darbe: 19 gözaltı

PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 19 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına darbe: 19 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, 10-15 Şubat tarihlerinde Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli’de pankart astığı ve yasa dışı gösteri düzenlediği belirlendi. Bunun üzerine savcılık, haklarında gözaltı kararı verdi.

Güvenlik güçleri, İstanbul’un 12 ilçesi ile Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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